Німеччина передала українським рятувальникам генератори
Німеччина заявила про виділення допомоги для Державної служби надзвичайних ситуацій України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посольства Німеччини в Україні.
ФРН передала українським рятувальникам 14 генераторів різної потужності. Їх отримають підрозділи ДСНС у Донецькій, Луганській, Київській, Чернігівській і Черкаській областях.
"Доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини", - зауважила в повідомленні пресслужба посольства.
Раніше повідомлялось, що ДСНС готова обладнати 400 стаціонарних і 100 мобільних пунктів обігріву, де можна буде зігрітися, підзарядити телефони та поїсти. Стаціонарні пункти розгорнуть у придатних для цього приміщеннях.
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