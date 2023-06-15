Німеччина передала Україні танки для розмінування

За даними відомства, крім Wisent 1, за останній тиждень Україна отримала від Німеччини два сідельні тягачі 8х8 і два напівпричепи, 16 вантажівок Zetros, а також 300 тисяч аптечок.

При цьому наприкінці березня Німеччина вже надсилала Україні два танки для розмінування Wisent 1.

Wisent 1

Зазначимо, що броньована машина Wisent 1 має модифікований корпус танка Leopard 1. Техніка оснащена високим балістичним захистом і захистом від мін, що забезпечує максимально можливу безпеку екіпажу.

Також окремі моделі таких танків мають повнорозмірний мінний відвал, за допомогою якого машина може проривати мінні поля.

Нагадаємо, Німеччина з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, наші військові одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.