Німеччина недооцінила можливості РФ із виробництва зброї для війни, - генерал Бундесверу

У Німеччині не припускали, що Росія процвітатиме в нарощуванні свого військово-промислового комплексу, попри найжорстокіший режим санкцій.

Про це заявив генерал-майор Крістіан Фрейдінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung .

У чому прорахувалася Німеччина

За його словами під час аналізу розвитку війни в Україні деякі можливості Росії не були враховані.

Глава ситуаційного центру по Україні при Міністерстві оборони Німеччини повідомив, що здатність росіян триматися від самого початку не розглядалася так, як її зараз оцінюють у Бундесвері.

"У Бундесвері також не припускали, що в Росії досягнуть успіху в тому, що ми зараз чітко спостерігаємо: вони нарощують свій військово-промисловий комплекс, розширюють його, збільшують виробничі потужності, незважаючи на найжорстокіший режим санкцій", - сказав генерал.

Хто допомагає РФ в обході санкцій

Представник Міноборони припустив, що вони "не бачили або не хотіли бачити" можливості РФ щодо пошуку шляхів отримання військових поставок від інших країн.

Генерал уточнив, що йдеться про КНДР, Китай та інші країни, які можуть постачати РФ освітлення для холодильників, але його можуть використовувати і у військових цілях.

Втрати РФ на полі бою

Фройдінг заявив, що очікування максимально можливих військових успіхів в українському контрнаступі, були "безумовно, перебільшені в ретроспективі". Водночас він наголосив, що, з військової точки зору, Збройні сили України досягли успіху.

"80% території України, як і раніше, вільні, і це після двох років боротьби з так званою військовою наддержавою. Вони повернули собі 50% втрачених територій. Російський Чорноморський флот де-факто витіснений із західної частини Чорного моря", - сказав він.

Також він наголосив на можливостях України щодо нанесення ударів глибоко за лінією фронту, навіть із використанням "кустарних систем озброєння".

Фройдінг підкреслив, що російські втрати в людях і матеріальних засобах - величезні. У Німеччині припускають, що РФ втратила танки і бойові машини піхоти в чотиризначному діапазоні.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Минулого місяця Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.

Вчора повідомлялось, що нинішній уряд Німеччини встановив новий рекорд з експорту зброї. Це пов'язано з війною в Україні.