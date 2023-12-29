Германия недооценила возможности РФ по производству оружия для войны, - генерал Бундесвера
В Германии не предполагали, что Россия будет преуспевать в наращивании своего военно-промышленного комплекса, несмотря на жесточайший режим санкций.
Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фрейдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
В чем просчиталась Германия
По его словам во время анализа развития войны в Украине некоторые возможности России не были учтены.
Глава ситуационного центра по Украине при Министерстве обороны Германии сообщил, что способность россиян держаться изначально не рассматривалась так, как ее сейчас оценивают в Бундесвере.
"В Бундесвере также не предполагали, что в России преуспеют в том, что мы сейчас четко наблюдаем: они наращивают свой военно-промышленный комплекс, расширяют его, увеличивают производственные мощности, несмотря на жесточайший режим санкций", - сказал генерал.
Кто помогает РФ в обходе санкций
Представитель Минобороны предположил, что они "не видели или не хотели видеть" возможности РФ по поиску путей получения военных поставок от других стран.
Генерал уточнил, что речь идет о КНДР, Китае и других странах, которые могут поставлять РФ освещение для холодильников, но его могут использовать и в военных целях.
Потери РФ на поле боя
Фройдинг заявил, что ожидания максимально возможных военных успехов в украинском контрнаступлении, были "безусловно, преувеличены в ретроспективе". В то же время он подчеркнул, что, с военной точки зрения, Вооруженные силы Украины достигли успеха.
"80% территории Украины по-прежнему свободны, и это после двух лет борьбы с так называемой военной сверхдержавой. Они вернули себе 50% утраченных территорий. Российский Черноморский флот де-факто вытеснен из западной части Черного моря", - сказал он.
Также он отметил возможности Украины по нанесению ударов глубоко за линией фронта, даже с использованием "кустарных систем вооружения".
Фройдинг подчеркнул, что российские потери в людях и материальных средствах - огромные. В Германии предполагают, что РФ потеряла танки и боевые машины пехоты в четырехзначном диапазоне.
Помощь Украине от Германии
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, предоставляя военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
В прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.
Вчера сообщалось, что нынешнее правительство Германии установило новый рекорд по экспорту оружия. Это связано с войной на Украине.
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