Німеччина може постраждати від торгової війни зі США при поверненні Трампа до влади

Потужна промислова база Німеччини, якій раніше заздрили багато країн, може виявитися особливо вразливою. Колишній президент США Дональд Трамп озвучив плани введення тарифів на імпорт у розмірі від 10 до 20%, а також до 60% і вище на товари з Китаю, що, на його думку, має сприяти зростанню американського виробництва.

Згідно з дослідженням німецького економічного інституту IW, якщо адміністрація Трампа запровадить тарифи у 20% на товари з ЄС, а Європа відповість аналогічними заходами, ВВП єврозони може скоротитися на 1,3% у 2027-2028 роках, а економіка Німеччини постраждає ще сильніше, впавши на 1,5%.

При цьому США також відчують вплив тарифів: у перші два роки зниження ВВП становитиме 1,3% за тарифів у 10% і 1,5% за тарифів у 20%. Однак надалі економіка США може стабілізуватися за рахунок поліпшення торговельного балансу, оскільки імпорт скоротиться сильніше, ніж експорт.

Німеччина, найбільша економіка Європи, вже зараз переживає спад. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, вона стане єдиною країною G7, яка не зможе зростати два роки поспіль. Торгова війна зі США, найбільшим торговим партнером Німеччини, може завдати серйозного удару по обсягу виробництва країни.

Експорт Німеччини цього року скоротиться на 0,3% через зниження світового попиту та геополітичну напруженість. У разі введення тарифів у 20% німецька промисловість може постраждати ще сильніше, зі скороченням виробництва на один процентний пункт у перші два роки, згідно з дослідженням Hans Boeckler Foundation.

Особливо вразливим виявиться експорт автомобілів і фармацевтичної продукції: згідно з даними інституту Ifo, експорт автомобілів може скоротитися на 32%, а фармацевтичної продукції - на 35%. Ці втрати посилять уже наявний спад у німецькій промисловості, яка продовжує зазнавати труднощів.

На думку експертів, навіть нижчі тарифи, близько 10%, можуть призвести до негативних наслідків для економіки Німеччини, створюючи атмосферу невизначеності та зниження інвестицій, що також позначається на споживчій активності.