Німеччина хоче повернути 1200 тонн золота зі сховища США: звідки запас і в чому причина

Німеччина розглядає можливість повернути величезний запас золота зі сховища в Нью-Йорку. Ініціатива пов'язана з побоюваннями з приводу політики Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph .

Протягом десятиліть Берлін зберігав 1200 тонн своїх золотих запасів, других за величиною на планеті після запасів Сполучених Штатів, у сховищі глибоко під землею у Федеральному резерві США на Мангеттені.

Тепер високопоставлені діячі консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), яка має очолити наступний уряд Німеччини, обговорюють можливість їх виведення з Нью-Йорка через побоювання, що Вашингтон більше не є надійним партнером.

"Звичайно, це питання виникло знову", - заявив Марко Вандервіц, колишній міністр уряду Німеччини, який відмовився цього року від свого місця в Бундестазі від ХДС.

Маркус Фербер, депутат Європейського парламенту від ХДС, заявив, що він також виступає за те, щоб німецьким чиновникам дозволили особисто оглянути злитки.

"Я вимагаю регулярних перевірок золотого запасу Німеччини. Офіційні представники Бундесбанку повинні особисто перераховувати злитки і документувати результати", - заявив він.

Міхаель Йегер, член Асоціації платників податків Європи, заявив, що було б краще "якнайшвидше перевезти всі німецькі золоті запаси до Франкфурта або, принаймні, до Європи".