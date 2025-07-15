Німеччина хоче купити у США далекобійні комплекси Typhon: у чому їх ключова особливість

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у ході свого візиту до Вашингтона пояснив особливість даних ракетних комплексів.

"Простіше кажучи, це наземні пускові установки, за допомогою яких можна запускати різні керовані ракети на різні відстані", - зазначив Пісторіус.

Ключова особливість американського корпусу – це можливість запускати ракети різних типів. Зазначається, що ця система озброєнь може досягати цілей на території Росії, але Пісторіус підкреслив, що вона слугуватиме виключно для стримування.

При цьому Пісторіус підкреслив, що рішення про купівлю сучасного ракетного комплексу ще не прийнято, Німеччина тільки висловила зацікавленість у цій зброї.

Також повідомляється, що Сполучені Штати наразі вивчають, чи готові вони продати та поставити Typhon.