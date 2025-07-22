Німеччина готується до нападу Путіна: за вантажівки можуть посадити жінок і пенсіонерів

Зазначається, що сьогодні у Німеччині вже склалася надзвичайна ситуація в галузі вантажних перевезень. Країні не вистачає близько 100 тисяч водіїв вантажівок, через що багато товарів не можуть доставлятися з необхідною оперативністю.

Голова Федеральної асоціації вантажного транспорту, логістики та утилізації відходів Дірк Енгельгардт зазначив, що в разі нападу Росії хоча б на одну з країн НАТО, Німеччина "може втратити до 300 тисяч східноєвропейських водіїв, які будуть змушені повернутися на батьківщину".

Це призведе до того, що у разі воєнної загрози, країні може не вистачити до 400 тисяч водіїв вантажівок - приблизно половини від необхідної кількості.

У разі такої надзвичайної ситуації, федеральний уряд і Бундесвер будуть критично залежні від цивільних водіїв вантажівок. Їм доведеться доставляти, зокрема, військову техніку та провізію на передову.

"Якщо у критичний момент ми не зможемо закрити дефіцит у 400 тисяч водіїв, ми не зможемо ні ефективно підтримати Бундесвер, ні забезпечити цивільне населення", - зазначив Енгельгардт.

На його думку, для вирішення цієї проблеми, слід запустити "турборежим" для водіїв - сотні тисяч жінок і пенсіонерів мають залучатися до керування вантажівками. Також слід зменшити кількість регуляторних вимог.

Крім того, Енгельгардт пропонує визначати у Німеччині водійські посвідчення з деяких третіх країн, наприклад, з Молдови чи Узбекистану.

Він пропонує тим, хто має водійське посвідчення на вантажівку, дозволити керувати нею з комерційною метою, наприклад, у логістичних фірмах. Зараз для цього потрібне додаткове навчання.

"Спеціалізацію потрібно скасувати. Вона нас стримує", - зазначив Енгельгардт.