Німеччина з 2024 року суттєво підвищує витрати на оборону, - Шольц

Німеччина в 2024 році вперше досягне мети НАТО з витрат у 2% від ВВП на оборону. Такої стратегії уряд країни дотримуватиметься й надалі.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV .

"Німеччина цього року витратить 2% від свого ВВП на цілі НАТО і робитиме це весь час", - заявив Шольц на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Берліні.

За його словами, зараз Німеччина має кошти зі спеціального фонду на оборону обсягом 100 млрд євро, який вже освоєно на 80%. При цьому німецькі збройні сили вже зараз здатні здійснювати замовлення з терміном виконання наприкінці 2020-х та 2030-х років.

"Німеччина точно матиме найбільші витрати на оборону в Європі", – додав канцлер Німеччини.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Берлін уже передав українським військовим зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та багато іншої техніки.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах запевнив Україну в подальшій допомозі та співпраці у галузі охорони здоров'я.