Никопольский район под угрозой обстрела, людей просят быть в укрытиях

Вечером 7 августа 2022 года снова есть угроза обстрела Никопольского района (Днепропетровская область) из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника местной районной военной администрации Евгения Евтушенко.

"Внимание, возможны обстрелы! РСЗО ордынцев выходят на позиции. Прошу жителей прибрежных территорий (городов, сел, поселков) воспользоваться правилом двух стен или находиться в укрытии", - отметил он.

Напомним, в ночь на 7 августа россияне также вели обстрелы в направлении Никополя, в районе Червоногригоровки. А в результате боевых действий днем три села остались без воды.

Также сегодня местных жителей Никополя призвали проверить смартфоны своих детей на предмет установленного приложения с квест-заданиями по фотографированию местности. Это приложение используют российские спецслужбы.

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