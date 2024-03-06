В Нікополі після російського удару виникла сильна пожежа

Після російського удару по Нікополю Дніпропетровської області в місті здійнялась велика пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За даними місцевих жителів, ворог завдав удару по цивільному обʼєкту в місті.
Наразі на місці працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, ми писали, що протягом 3 березня росіяни 11 разів обстріляли Нікополь та Нікопольський район в Дніпропетровській області.
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