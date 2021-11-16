В Никополе завершают строительство первого спорткомплекса с бассейном

В городе Никополь Днепропетровской области завершается строительство "с нуля" первого в городе спортивного комплекса с бассейном. Его возводят в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Продолжаем развивать на Днепропетровщине спортивную инфраструктуру. Обновляем пришкольные стадионы. Модернизируем две большие арены в Кривом Роге. Строим сразу три новых бассейна. Один из них - в Никополе", - рассказал первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Спорткомплекс строят вблизи центрального городского парка. Как отмечается, подрядчики отчитываются о почти 90% готовности объекта. В среднем там работают в две смены более 70 строителей.

Сейчас в разгаре внутренняя отделка, также завершается монтаж энергоэффективного вентилируемого фасада здания. Территорию вокруг почти закончили выкладывать тротуарной плиткой и подготовили места под зеленые насаждения.

В спорткомплексе будут работать два бассейна: для взрослых посетителей - большой 25-метровый, для детей - вдвое меньше.

"Будет модерновое яркое здание. Полностью приспособлено для людей с инвалидностью. На входе предусмотрен пандус и тактильная плитка, специальные указатели шрифтом Брайля. В обоих бассейнах - подъемники", - рассказал гендиректор подрядной компании Сергей Гавриленко.

Спорткомплекс оснастят "умным" оборудованием. Системы отопления, вентиляции и очистки воды будут объединены в центр. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат внутри. Ультрафиолетовый фильтр будет дезинфицировать воду.

Бассейн сможет вместить более 100 посетителей. Для болельщиков установят трибуны на 50 мест.