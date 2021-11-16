ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Никополе завершают строительство первого спорткомплекса с бассейном

Новина українською →
Днепр, Вторник 16 ноября 2021 10:31
В Никополе завершают строительство первого спорткомплекса с бассейном Фото: в Никополе Днепропетровской области достраивают спорткомплекс с бассейном (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В городе Никополь Днепропетровской области завершается строительство "с нуля" первого в городе спортивного комплекса с бассейном. Его возводят в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Продолжаем развивать на Днепропетровщине спортивную инфраструктуру. Обновляем пришкольные стадионы. Модернизируем две большие арены в Кривом Роге. Строим сразу три новых бассейна. Один из них - в Никополе", - рассказал первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Спорткомплекс строят вблизи центрального городского парка. Как отмечается, подрядчики отчитываются о почти 90% готовности объекта. В среднем там работают в две смены более 70 строителей.

Сейчас в разгаре внутренняя отделка, также завершается монтаж энергоэффективного вентилируемого фасада здания. Территорию вокруг почти закончили выкладывать тротуарной плиткой и подготовили места под зеленые насаждения.

В спорткомплексе будут работать два бассейна: для взрослых посетителей - большой 25-метровый, для детей - вдвое меньше.

"Будет модерновое яркое здание. Полностью приспособлено для людей с инвалидностью. На входе предусмотрен пандус и тактильная плитка, специальные указатели шрифтом Брайля. В обоих бассейнах - подъемники", - рассказал гендиректор подрядной компании Сергей Гавриленко.

В Никополе завершают строительство первого спорткомплекса с бассейном

Спорткомплекс оснастят "умным" оборудованием. Системы отопления, вентиляции и очистки воды будут объединены в центр. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат внутри. Ультрафиолетовый фильтр будет дезинфицировать воду.

Бассейн сможет вместить более 100 посетителей. Для болельщиков установят трибуны на 50 мест.

Как сообщалось, накануне в Днепропетровской области впервые за 40 лет полностью отремонтировали трассу на Никополь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Максимум смертей и более 16 тысяч случаев COVID за сутки: статистика Минздрава
Максимум смертей и более 16 тысяч случаев COVID за сутки: статистика Минздрава
DAILY
Напарник для Кличко. Как изменится власть в Киеве с новым законом о столице
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Напарник для Кличко. Как изменится власть в Киеве с новым законом о столице