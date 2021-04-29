В Никополе в рамках "Большой стройки" начали строительство спорткомплекса

В Никополе в рамках президентской программы "Большая стройка" строят "с нуля" спорткомплекс - первый в городе бассейн.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

Внутри комплекса будут два бассейна - для взрослых и детей, их будет разделять прозрачная стена. Также здесь будут спортивный зал, тренерские, раздевалки, душевые.

Здание будет отапливать собственная электрокотельная. Сейчас под нее устраивают фундамент.

Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко также добавил, что строительство ведется по современным технологиям.

Рабочие монтируют металлический каркас будущего сооружения, кладут кирпич, устраивают гидроизоляцию, по периметру бассейнов установят высокие витражные окна - для максимального естественного освещения: снаружи они будут затемнены, чтобы посетители чувствовали себя комфортно. Проектом предусмотрели рамы из алюминия, который долговечнее пластика.

Кроме того, в спорткомплексе будут все удобства для людей с инвалидностью: на входе - пандус и тактильная плитка, в обоих бассейнах - подъемники, а надписи на дверях продублируют шрифтом Брайля.

"Это очень долгожданный проект для никопольчан. Будут работать секции по плаванию. Горожане смогут проводить здесь досуг", - сказал мэр Никополя Александр Саюк.

Спорткомплекс в Никополе - часть программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Еще один бассейн возводят в Слобожанском, подчеркнул Резниченко.