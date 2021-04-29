У Нікополі в рамках "Великого будівництва" розпочали будівництво спорткомплексу

У Нікополі за програмою президента "Велике будівництво" будують "з нуля" спорткомплекс - перший у місті басейн.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОДА.

Всередині комплексу будуть два басейни - для дорослих та дітей, їх розділятиме прозора стіна. Також тут будуть спортивна зала, тренерські, роздягальні, душові.

Будівлю опалюватиме власна електрокотельня. Зараз під неї влаштовують фундамент.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко також додав, що будівництво ведеться за сучасними технологіями.

Робітники монтують металевий каркас майбутньої споруди, кладуть цеглу, влаштовують гідроізоляцію, по периметру басейнів встановлять високі вітражні вікна - для максимального природнього освітлення: ззовні вони будуть затемнені, аби відвідувачі почувалися комфортніше. Проектом передбачили рами з алюмінію, який довговічніший за пластик.

Крім того, у спорткомплексі будуть всі зручності для людей з інвалідністю: на вході - пандус і тактильна плитка, в обох басейнах - підйомники, а написи на дверях продублюють шрифтом Брайля.

"Це дуже довгоочікуваний проєкт для нікопольчан. Працюватимуть секції з плавання. Містяни зможуть проводити тут дозвілля", - сказав міський голова Нікополя Олександр Саюк.

Спорткомплекс у Нікополі - частина програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". Ще один басейн зводять у Слобожанському, наголосив Резніченко.