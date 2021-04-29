ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Нікополі в рамках "Великого будівництва" розпочали будівництво спорткомплексу

Новость на русском → Нікополь, Четвер 29 квітня 2021 13:01
У Нікополі в рамках "Великого будівництва" розпочали будівництво спорткомплексу Фото: у Нікополі будують спорткомплекс (adm.dp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Нікополі за програмою президента "Велике будівництво" будують "з нуля" спорткомплекс - перший у місті басейн.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОДА.

Всередині комплексу будуть два басейни - для дорослих та дітей, їх розділятиме прозора стіна. Також тут будуть спортивна зала, тренерські, роздягальні, душові.

Будівлю опалюватиме власна електрокотельня. Зараз під неї влаштовують фундамент.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко також додав, що будівництво ведеться за сучасними технологіями.

Робітники монтують металевий каркас майбутньої споруди, кладуть цеглу, влаштовують гідроізоляцію, по периметру басейнів встановлять високі вітражні вікна - для максимального природнього освітлення: ззовні вони будуть затемнені, аби відвідувачі почувалися комфортніше. Проектом передбачили рами з алюмінію, який довговічніший за пластик.

У Нікополі в рамках &quot;Великого будівництва&quot; розпочали будівництво спорткомплексу

Крім того, у спорткомплексі будуть всі зручності для людей з інвалідністю: на вході - пандус і тактильна плитка, в обох басейнах - підйомники, а написи на дверях продублюють шрифтом Брайля.

"Це дуже довгоочікуваний проєкт для нікопольчан. Працюватимуть секції з плавання. Містяни зможуть проводити тут дозвілля", - сказав міський голова Нікополя Олександр Саюк.

Спорткомплекс у Нікополі - частина програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". Ще один басейн зводять у Слобожанському, наголосив Резніченко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента та координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко оголосив, що у 2021 році президентську програму було розширено також шляхом спортивної інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Нікополь стадион Велике будівництво
NEWS
МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила
МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила
DAILY
Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"