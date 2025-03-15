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Зеленський відреагував на інформацію у ЗМІ про брак ракет для Samp-T

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вчора у ЗМІ з'явилась інформація, що Україна майже вичерпала ракети для ЗРК Samp-T. Проте ніколи не було так, щоб їх було достатньо.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

"З ракетами Samp-T ніколи не було, щоб їх було достатньо. Це питання в цих системах. Ми вдячні Італії та Франції, ми вдячні, бо вони віддали те, що у них на озброєнні. Це складні системи, вони хороші, вони збивають, але не все, що збиває Patriot. Але ми вдячні за ці системи, я не хочу казати, в яких регіонах, але вони допомагають", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що з цими системами є одна проблема, а саме - великий дефіцит ракет. І це є постійною проблемою.

"Я не хочу казати, скільки у нас цих ракет, що з ними. Але я не хочу, щоб ображалася Італія чи Франція, бо вони нам дали ці системи та дають ракети. Просто є такі види зброї. Війна навчила, що якщо можна взяти ліцензію у партнерів, то візьми і зроби швидше. Я не отримав ці ліцензії", - пояснив глава держави.

Нагадаємо, вчора видання Corriere della Sera писало, що уряд України звернулася до Італії та Франції з проханням надати додаткові ракети Aster-30 для зенітних батарей Samp-T. Зокрема, щонайменше 50 одиниць. Причиною стало те, що наявні боєприпаси майже вичерпані.

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