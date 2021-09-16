Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться

Мир все чаще сталкивается с последствиями климатических изменений, а именно – с катаклизмами. Америку один за другим накрывают торнадо, в Европе случаются сильные наводнения. Однако глава Гидрометцентра говорит, что Украине не стоит ждать серьезных катаклизмов, потому что наша страна имеет определенное преимущество.

– Начнем, наверное, с самого интересного для украинцев сегодня вопроса: с наступлением осени в страну пришли холода, синоптики прогнозируют очередное похолодание, а когда же ожидать потепления?

– Во-первых, дело уже идет к зиме, поэтому с каждым следующим месяцем вероятность потеплений уменьшается, как и их интенсивность. Конечно же все это происходит на низком фоне температур, но после каждого похолодания, как правило, наступает определенное потепление.

Оно не может быть таким как летом, но все равно для осени 15-20 градусов, я думаю, это абсолютно нормальная температура. То есть гражданам не следует волноваться, кроме похолодания, в Украине будут еще и потепление до конца месяца.

– Когда же в Украину придет так называемое "бабье лето"?

– Ну такого термина, как "бабье лето", метеорологи не знают, но как-то на пальцах понимают, что это период какой-то тихой, спокойной, теплой погоды после периода похолоданий.

Такой период можно ожидать, скажем, с 19-20-го числа, а потом снова будет период похолодания, затем снова период потепления. Однако где-то в третьей декаде сентября можно говорить, что там будут несколько дней с такой температурой и характером погоды, который можно назвать "бабьим летом".

– Правда ли, что уже в ближайшее время Украина может вообще попрощаться с такими зимами, которые были раньше: со снегом и морозами? И если да, то когда это может произойти?

– Это чистой правдой не может быть. Однако каждые 10 лет средняя температура в Украине повышается на 0,4 градуса, то есть за 20 лет она вырастет ну почти на градус. Это очень много.

И тогда, конечно, количество зимних дней будет резко уменьшаться, а еще лет через 10-20 их вообще станет очень мало при сохранении подобных тенденций в температуре воздуха.

Снежных дней в Украине будет становиться все меньше (фото: Виталий Носач / РБК Украина)

– Так что пока зима в Украине еще остается, когда можно ожидать ее в этом году? Когда может выпасть первый снег?

– Этого не знает никто, потому что составлять такие прогнозы – это очень рискованная вещь.

– Хорошо, если не первый снег, то хотя бы когда придет зимняя погода? В начале декабря, может ли раньше?

– Оно может быть и раньше, и позже, а потом отступить и снова прийти. Поэтому делать такие долговременные прогнозы рискованно и не правильно, потому что можно дезинформировать людей.

– Понятно. Поскольку уже начали говорить об изменениях в климате. Этим летом в мире были ужасные пожары, в частности, в Турции и Греции, а Германию и Центральную Европу заливало наводнениями. И катаклизмы уже все ближе и ближе к нам подходят, к примеру, в этом году в Одесской области был смерч на море. Стоит ли Украине в ближайшей обозримой перспективе ждать климатических изменений и катаклизмов: смерчи, наводнения, цунами?

– Конечно же к этому надо быть готовыми всегда, потому что вероятность возникновения природных катаклизмов она не исчезла, она увеличивается, поэтому к этому надо готовиться.

Готовиться нужно органам государственной власти, местного самоуправления, нужно население информировать об этих вещах. А вот сказать, когда это может быть ну, конечно, этого никто не скажет.

– А замечают ли сейчас в Гидрометцентре какие-нибудь климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, например, море выйдет из берегов, или что-то другое?

– Эти изменения заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода. Если такие вот температурные контрасты будут иметь место, то, как правило, при изменении погодных условий будут возникать всевозможные опасные природные явления.

Но таких масштабных вещей, которые имели место в Европе или в Америке, у нас не может быть, потому что активность синоптических процессов и глубина циклонов, проходящих через территорию Украины, значительно меньше. Все же мы ближе к континентальной части, чем к морю, а именно там происходят наибольшие проявления опасных природных явлений.

– То есть географическое расположение нас немного уберегает от таких катаклизмов, да?

– Конечно, это 100%.

– Сейчас все чаще от ученых и экоактивистов звучит термин "климатическая миграция". Это что такое?

– Смотря что под этим понимать. Если это миграция людей под влиянием изменения климата, то она уже сейчас наблюдается и будет наблюдаться и в дальнейшем. Потому что регионы Африки, например, все больше будут испытывать на себе негативные проявления изменений климата.

Еще одна миграция может быть связана с поднятием уровня океана, но это будет не скоро, лет через 100.

– То есть Украине это пока не грозит?

– В этом понимании – нет. Но у нас хватает миграции из разных регионов и стран, которая не связана с изменениями климата.

В мире все чаще происходят природные катастрофы (фото: Getty Images)

–​​​​​​​ В последние годы в Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. В этом году пыльная буря была, а в прошлые годы столицу накрывал серьезный смог. Придется ли людям, как в некоторых городах Китая, ходить в респираторах постоянно из-за грязного воздуха?

– Надо понимать, что погодные условия в Китае и Украине разные, как и уровень промышленного производства. Поэтому говорить о том, что что-то подобное будет в Украине нельзя, но кратковременно, конечно, качество воздуха может ухудшаться. Это связано как с погодными причинами, так и с некоторыми другими, например, выбросы загрязняющих веществ автотранспортом.

–​​​​​​​ Сейчас можно оценить, насколько воздух в Киеве чистый? То есть, каков сейчас уровень загрязнения столичного воздуха?

– Он меняется каждый день. Мы контролируем наличие пыли в атмосфере Киева, но по другим городам такой оперативной информации нет. Пыль у нас ниже предельно допустимых концентраций, диоксид серы вообще ниже раз в 10-20, оксид углерода также не достигает критических отметок.

А вот в отношении диоксида азота, а это элемент, связанный с автотранспортом, здесь есть превышение в 4 раза предельно допустимых среднесуточных концентраций. Поэтому это самый большой загрязняющий элемент. И формальдегид, который где-то достигает критических отметок, а где-то превышает их до 2-3 раз.

Но, если проанализировать это все, то ситуация с воздухом в Киеве вполне нормальная.

– Перейдем к еще одному проблемному вопросу – засухе. Возможен ли сценарий, что на юге Украины вода закончится, высохнут реки и придет тотальная засуха?

– Да нет, ну это явное преувеличение. Днепр же не высохнет. Как может высохнуть Дунай, как может высохнуть Днестр?

Малые реки, особенно в летний период, действительно могут иметь очень мало воды и уровни, которые фиксируются, могут достигать даже исторического снижения.

Но это касается не только юга, это касается и востока Украины и средних притоков Днепра: левобережных, частично даже правобережных. Например, река Рось уже два года подряд очень мало воды имеет, а вот в последнее время там существенно увеличилась водность. То есть ситуация в разных регионах разная, но говорить о том, что просто не станет воды, – это неправильно.

–​​​​​​​ И напоследок, вопрос о самом Гидрометцентре. Я видел много заявлений и от Министерства внутренних дел и, кажется, во время визита президента Украины в США на министерском уровне обсуждался вопрос модернизации Гидрометцентра. Что именно планируется и зачем это нужно?

– А зачем в каждой стране существует Национальная гидрометеорологическая служба? Каждой большой стране она просто необходима – для безопасности полетов авиации, продуктивности сельского хозяйства, борьбы с опасными природными явлениями.

Это и об эффективности функционирования, например, гидроэнергетики, ветроэнергетики, солнечной энергетики. Если на то пошло, то гидрометеослужба – это контроль и мониторинг загрязнения окружающей среды, воздуха, воды, почв и тому подобного.

Метеорологи следят за резкими изменениями погоды, чтобы обезопасить население (фото:Dan Kitwood/Getty Images)

Для чего модернизировать? Для того, чтобы украинские граждане знали настоящую ситуацию, связанную с окружающей средой, погодой, водой и тому подобным. Чтобы наше правительство принимало взвешенные, обдуманные решения, что делать в тех или иных ситуациях. Именно для этого нужна модернизация. Чтобы улучшить возможности для оценок состояния окружающей среды и прогнозирования ее изменения. Это даст государству ну просто огромный экономический эффект.

Что планируется? О планах говорить еще рано, потому что пока, кроме разговоров и подписания отдельных не очень важных документов, дело не пошло. Поэтому говорить о реальной модернизации еще очень и очень рано.

–​​​​​​​ Понял. Но в принципе речь идет скорее всего прежде всего о новом оборудовании?

– Планировалось, что произойдет практически полное переоснащение нашей системы наблюдений за всей окружающей средой, которая только есть. Это и воздух, и земля, и вода, и атмосфера в целом. Радиолокаторы, спутники и так далее. Это позволит вывести украинскую гидрометеослужбу как минимум на европейский уровень.

– Украина планирует до конца года запустить спутник "Сич 2-30". Будет ли он как-то помогать в ваших задачах?

– Нет, он не будет помогать Гидрометцентру, потому что он ресурсного назначения. Этот спутник очень старой разработки, хотя он модернизирован. Он не на тех орбитах летает, которые интересуют метеорологов.

Поэтому, это скорее природно-ресурсный спутник, с которого можно получать информацию о состоянии земной поверхности, о качестве загрязнения природной среды, о полезных ископаемых, состоянии лесов и сельхозугодий. То есть он полезен, но для метеорологии не очень интересен.