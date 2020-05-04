В Николаевской области впервые появились розовые фламинго

В Николаевской области на Тилигульском лимане впервые появились розовые фламинго. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook представителей регионального ландшафтного парка "Тилигульский".

Как сообщили в пресс-службе парка, насчитали 5 фламинго.

"Первая встреча этой редкой птицы на Тилигульском лимане", - говорится в сообщении.

Фото: фламинго в Николаевской области (facebook.com)

Отметим, розовый фламинго - единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего СРСР. Их можно встретить в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастисор.

В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны на юге Франции, в Лас-Марисмаси - на юге Испании, а также в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.

Напомним, в некоторых регионах мира уровни загрязнения воздуха и парниковых газов значительно снизились из-за ограничений связанных с распространением коронавирусной инфекции. По оценкам климатологов, за две недели использование энергии и сокращение выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов CO2 на 1%.