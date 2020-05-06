В Николаевской области от удара молнии умер подросток

От удара молнии в Николаевской области умер подросток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщается, что вчера сотрудники полиции сообщили в оперативно-координационный центр ГСЧС в Николаевской области о гибели подростка 2005 года рождения в результате поражения молнией.

"Сообщалось, что это произошло около 19:46 на открытой территории за селом Тетяновка Новосевастопольского сельского совета Березнеговатского района. На место прибыла оперативная группа Березнеговатского отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи, дежурный врач которой констатировал смерть", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что молния наиболее опасна тогда, когда за вспышкой сразу раздается раскат грома. Это означает, что грозовая туча находится над вами и опасность удара молнии наиболее вероятна.

Напомним, ранее сообщалось, что мощный ливень в Харькове частично затопил рынок "Барабашово". Кроме того, автомобили буквально "плыли" по заполненным водой дорогам. У некоторых машин уровень воды достигал номерных знаков.

В начале недели в Киеве из-за сильных ливней затопило несколько улиц.