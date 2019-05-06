В Николаевской области целый город остался без воды

В Николаевской области город Первомайск остался без воды из-за долгов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета города.

Сообщается, что задолженность потребителей за услуги составила 7 млн гривен.

"Задолженность населения на 01.05.2019 года составляет более 7 млн. гривен. В свою очередь КП "Первомайский городской водоканал" из-за нехватки средств имеет задолженность перед снабженческими организациями за потребленную электроэнергию", - говорится в сообщении.

В связи с этим сегодня водоканал отключен от электроэнергии.

С целью восстановления водоснабжения продолжаются переговоры между руководством города, КП "Первомайский городской водоканал" и поставщиком электроэнергии.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 1 мая в Ровно и Чернигове из-за задолженности потребителей прекратили подачу горячей воды в квартиры. Как сообщалось, подачу горячей воды в Ровно прекратили из-за ухудшения экономической ситуции на предприятии, а также из-за повышения цен на газ "Нафтогазом".

Добавим, горячую воду в Киеве отключили в более чем 600 домах из-за гидравлических испытаний и аварии.