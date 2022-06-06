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В Николаевской области за сутки в результате обстрелов ранены 29 человек

Фото: за сутки ранения получили 29 жителей Николаевской области (t.me/mykolaivskaoblrada)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска вчера, 5 июня, продолжали обстреливать Николаевскую область. За сутки ранения получили 29 местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя облсовета Анну Замазееву в Telegram.

Вчера оккупанты обстреляли Баштанский и Николаевский районы, также ударили по областному центру. В результате вражеских атак повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Ранения получили 29 человек, детей среди пострадавших нет. Всего по состоянию на утро 6 июня в больницах находятся 286 жителей Николаевской области, пострадавших от рук российских военных.

По данным полиции, на выходных оккупанты обстреляли 32 объекта в Николаевской области - 30 жилых домов и два частных предприятия.

Фото: в Николаевской области обстреляли дома и предприятия (t.me/UA_National_Police)

Напомним, сегодня утром в Николаеве прогремели взрывы. Мэр сообщил, что в городе есть угроза артиллерийского обстрела.

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