В Николаевской области за сутки в результате обстрелов ранены 29 человек

Российские войска вчера, 5 июня, продолжали обстреливать Николаевскую область. За сутки ранения получили 29 местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя облсовета Анну Замазееву в Telegram.
Вчера оккупанты обстреляли Баштанский и Николаевский районы, также ударили по областному центру. В результате вражеских атак повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Ранения получили 29 человек, детей среди пострадавших нет. Всего по состоянию на утро 6 июня в больницах находятся 286 жителей Николаевской области, пострадавших от рук российских военных.
По данным полиции, на выходных оккупанты обстреляли 32 объекта в Николаевской области - 30 жилых домов и два частных предприятия.
Напомним, сегодня утром в Николаеве прогремели взрывы. Мэр сообщил, что в городе есть угроза артиллерийского обстрела.
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