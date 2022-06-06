В Николаевской области за сутки в результате обстрелов ранены 29 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя облсовета Анну Замазееву в Telegram .

Вчера оккупанты обстреляли Баштанский и Николаевский районы, также ударили по областному центру. В результате вражеских атак повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Ранения получили 29 человек, детей среди пострадавших нет. Всего по состоянию на утро 6 июня в больницах находятся 286 жителей Николаевской области, пострадавших от рук российских военных.

По данным полиции, на выходных оккупанты обстреляли 32 объекта в Николаевской области - 30 жилых домов и два частных предприятия.