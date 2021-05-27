В Николаевской области строят новую амбулаторию по программе президента

В селе Галициново Николаевской области строят новую амбулаторию. Медучреждение возводят в рамках программы президента "Большая стройка".
Отмечается, что медучреждение классифицировано как амбулатория общей практики семейной медицины. Здесь будут оказывать первую помощь всем жителям общины.
Сейчас уже завершены основные строительные работы. В здании смонтировали кровлю, внутри установили стены и кирпичные перегородки.
Строители уже начали утеплять фасад, после чего начнут внутренние и внешние отделочные работы.
На строительство амбулатории в Галициново потратят 12 млн гривен.
Напомним, как сообщил ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, развитие медицинской инфраструктуры является одной из важнейших составляющих президентской программы.
По программе президента в этом году по стране будет построено и отремонтировано 177 приемных отделений в больницах.