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В Николаевской области сбили вражескую ракету

Фото: в Николаевской области сбили вражескую ракету (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Над Николаевской областью украинские защитники сбили вражескую крылатую ракету. Ее россияне выпустили из стратегического бомбардировщика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Пивдень".

Защитники предупреждают, что угроза ракетных ударов с территории РФ, Черного моря и временно оккупированного Крыма остается высокой.

"7 мая в небе над Николаевской областью подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Південь" сбило российскую крылатую ракету, которая была выпущена из российского стратегического бомбардировщика", - говорится в сообщении.

Украинцам рекомендуют соблюдать нормы безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, не поддаваться панике и не мешать ВСУ и Силам обороны выполнять свои задачи.

Напомним, вражеским обстрелом в Николаеве повреждены балконы и стекла окон в двух квартирах девятиэтажки. Кроме того, загорелась кровля библиотеки. Она расположена на первом этаже жилого дома.

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Николаевская область