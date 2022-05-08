В Николаевской области сбили вражескую ракету

Над Николаевской областью украинские защитники сбили вражескую крылатую ракету. Ее россияне выпустили из стратегического бомбардировщика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Пивдень" .

Защитники предупреждают, что угроза ракетных ударов с территории РФ, Черного моря и временно оккупированного Крыма остается высокой.

"7 мая в небе над Николаевской областью подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Південь" сбило российскую крылатую ракету, которая была выпущена из российского стратегического бомбардировщика", - говорится в сообщении.

Украинцам рекомендуют соблюдать нормы безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге, не поддаваться панике и не мешать ВСУ и Силам обороны выполнять свои задачи.