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В Николаевской области в результате вчерашних обстрелов пострадали 12 человек, из них 2 детей

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Николаевская область, Воскресенье 24 апреля 2022 13:53
В Николаевской области в результате вчерашних обстрелов пострадали 12 человек, из них 2 детей Фото: в Николаевской области вчера пострадали 12 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия вчера, 23 апреля, обстреляли Николаевскую область. В результате ранения получили 12 человек, из них 2 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву.

По состоянию на утро 24 апреля в больницах Николаевской области находятся 198 граждан, пострадавших от атак российских войск.

"Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев", - добавила Замазеева.

Напомним, вчера российские оккупанты ракетами обстреляли Одессу, в результате чего погибли 8 человек, включая 3-месячную девочку.

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