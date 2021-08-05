В Николаевской области призвали депутатов предотвратить экологическую катастрофу из-за НГЗ

Жители Николаевской области обратились к депутатам советов всех уровней с требованием предотвратить экологическую катастрофу в регионе. Они заявляют, что регион оказался на грани экологической катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение жителей в Facebook.

Из-за безответственности руководства Николаевского глиноземного завода (НГЗ) область и все украинское Причерноморье может стать территорией экологического бедствия, новой зоной отчуждения.

В обращении сообщается, что завод оставляет свои производственные отходы - красный шлам - под открытым небом, на открытых шламохранилищах. Количество этих отходов достигает 47 млн тонн. Из шламохранилищ регулярно происходит распыление сухого красного шлама. Идет постоянное загрязнение Бугского лимана, который относится к акватории Черного моря, ядовитыми соединениями.

Авторы приводят результаты исследования, проведенного Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, которое официально установило: красный шлам содержит соединения хрома, меди, цинка, селена, кадмия, мышьяк, свинец и другие вредные вещества.

"Токсичные отходы образуются в результате обработки импортной руды, но они не вывозятся, не утилизируются, а накапливаются под открытым небом. Такие действия ООО "Николаевский глиноземный завод" грубо нарушают украинское законодательство и нормы международных конвенций и соглашений, участником которых является Украина. Но это и не удивительно, учитывая, что владельцем завода является российский олигарх Олег Дерипаска, который вообще находится под санкциями в Украине", - говорится в обращении.

Жители области также жалуются, что захоронения красного шлама негативно влияют на состояние людей, природы, окружающей среды в целом. По информации управления здравоохранения области, за последние пять лет среди жителей Николаева, проживающих в районе НГЗ, существенно возросло количество случаев заболеваний дыхательных органов. В зоне хранилищ у людей отмечается рост уровня онкологических заболеваний.

"В то же время возрастает опасность катастрофической аварии, которая может нанести вред всем жителям Причерноморья. Уже переполнено хранилище № 1, в котором накапливались отходы в течение тридцати лет, стремительно наполняется второе хранилище. По оценкам экологов, в случае аварии огромная площадь земли на ее месте умрет на десятки лет, красные шламы попадут сначала в Бугский лиман, а затем в Черное море. При этом пострадают не только почвы в зоне охвата, но и грунтовые воды. В дальнейшем будет изменена экосистема и Черного моря, повлияет не только на природу, но и на жизнь и здоровье людей", - заявляют николаевцы.

Они призывают депутатов выступить с требованием к правоохранительным и центральным органам государственной власти Украины прекратить захоронения "красного шлама" без его переработки и остановить противозаконную деятельность Николаевского глиноземного завода.