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В Николаевской области в поселке нашли 500 снарядов времен прошлых войн

Автор: Инна Собора

В Николаевской области в Первомайском районе пгт Врадиевка провели плановое техническое обследование территории. За три дня там обнаружили почти 500 снарядов времен прошлых войн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В течение 27-30 июля пиротехники обследовали 5,8 га местности и изъяли 493 артснаряда калибром 45 мм, 9 калибром 85 мм взрывоопасных предметов. На следующей неделе работы будут продолжены.

30 июля, путем контролируемого подрыва пиротехники уничтожили 502 артснаряда.

Фото: в Николаевской области взорвали 500 снарядов (dsns.gov.ua)

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снарядпиротехники