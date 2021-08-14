UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Николаевской области пенсионерка устроила пожар в селе: ее госпитализировали с ожогами

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Николаевской области жительница села Прибужье сжигала мусор во дворе собственного дома. В какой-то момент огонь перекинулся на сухую траву и кустарник за территорией домовладения. Пенсионерку госпитализировали с ожогами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что жительница села Прибужье 1958 года рождения сжигала мусор, и огонь перекинулся на сухостой. Женщина получила значительное ожоги тела и дыхательных путей. Ее направили в Доманевскую многопрофильную больницу в тяжелом состоянии.

Пожар потушили местные жители собственными силами. Подразделения ГСЧС не привлекались.

В областном управлении отметили, что за минувшие сутки в регионе произошло 19 возгораний на открытой территории.

Фото: в Николаевской области пенсионерка устроила пожар в селе (mk.dsns.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевГСЧСПожар