ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Николаевской области открыли обновленное приемное отделение больницы, - ОГА

Новина українською →
Баштанка, Среда 16 июня 2021 09:48
В Николаевской области открыли обновленное приемное отделение больницы, - ОГА Фото: в Николаевской области открыли обновленное приемное отделение больницы (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Баштанке Николаевской области завершилась реконструкция приемного отделения КНП "Многопрофильная больница Баштанского района". Работы проводилась по программе президента "Большая стройка".

Об этом сообщили в Николаевской ОГА в Facebook.

Отмечается, что ремонт начали в октябре прошлого года. Кроме выполнения внутренних и наружных работ, также закупили современное медицинское оборудование.

"В частности, материально-техническая база пополнилась рентген-аппаратом GMM Calypso стоимостью около 5 млн гривен, новым томографом стоимостью почти 12 млн гривен, УЗИ-оборудованием, дефибриллятором, анализаторами крови и мочи", - рассказали в обладминистрации.

Жителі Баштанщини отримуватимуть якісну меддопомогу у реконструйованому приймальному відділенні Реконструкція...

Posted by Миколаївська обласна державна адміністрація on Tuesday, June 15, 2021

Приемное отделение будет обслуживать около 116 тысяч жителей Баштанской общины. Благодаря продуманным маршрутам и новому оборудованию персонал отделения сможет оперативно проводить диагностику пациента и оказывать скорую медицинскую помощь.

Напомним, масштабная реконструкция приемных отделений продолжается по всей стране в рамках программы "Большая стройка".

Координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал что за 2021 год откроют 177 современных отделений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Николаевская область больница
NEWS
Второй день подряд более 1 тысячи случаев: Минздрав обновил COVID-статистику
Второй день подряд более 1 тысячи случаев: Минздрав обновил COVID-статистику
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО