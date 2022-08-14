В Николаевской области оккупанты применили для обстрелов новый тип ракет

Оккупанты применили во время обстрелов Николаевской области новый тип ракет. Россияне использовали противорадиолокационную ракету Х-31П.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook .

Стоит отметить, что ракета Х-31П не предназначена для ударов по зданиям и другим гражданским объектам. Это вооружение используют для уничтожения радиолокационных средств управления систем ПВО, в том числе радиолокационных систем зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности.

В результате обстрела повреждены сельскохозяйственные площади, других разрушений и жертв нет.

Напомним, что вчера вечером и сегодня утром российская армия обстреляла Николаев и область. В результате атак есть пострадавшие.

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