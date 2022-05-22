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В Николаевской области оккупанты повредили более 3 600 гражданских объектов

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Николаевская область, Воскресенье 22 мая 2022 12:07
В Николаевской области оккупанты повредили более 3 600 гражданских объектов Фото: в Николаевской области повреждено более 3 600 гражданских объектов (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаевской области с начала полномасштабной войны российские оккупанты повредили или уничтожили более 3 600 гражданских объектов. Большая часть из них - жилой фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОВА.

По состоянию на 22 мая в Николаевской области повреждено частично или полностью 3 617 гражданских объектов, среди них

  • объекты жилого фонда - 2 571;
  • медицинские учреждения - 33;
  • учебные заведения - 190;
  • учреждения культуры - 86;
  • объекты промышленных предприятий - 35;
  • объекты жизнеобеспечения: газо - 145, электро - 284, водо - 16, теплоснабжение - 53;
  • другие не военные объекты - 204.

Сейчас без газоснабжения всего 3 585 потребителей. Электроэнергии, водоснабжения и водоотведения нет в 92 населенных пунктах области.

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли ракетный удар по базе строительной компании в Николаевской области.

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