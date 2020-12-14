В Николаевской области обнаружили птичий грипп в двух селах

Птичий грипп обнаружили в селах Новоматвеевское и Кандыбино в Николаевской области. Выявили РНК вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5.

Об этом сообщает главное управление Госпотребслужбы в Николаевской области.

Ранее в селе Кандыбино Новоодесского района Николаевской области обнаружили 6 трупов птицы, которые принадлежат жительнице села. Лабораторное исследование выявило РНК вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5. 8 декабря село закрыли на карантин.

Также 12 декабря было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Новоодесской районной государственной администрации, решением которой село было определено неблагополучным пунктом и был утвержден план по ликвидации заболевания.

Вместе с тем была определена буферная зона радиусом 3 километра от эпизоотического очага, в которую вошли такие населенные пункты, как: село Кандыбино, село Сельвестровское Новоодесского района.

"Суспильне" писало, что в селе Кандыбино Новоодесского района уничтожили почти тысячу крылатых из-за вспышки птичьего гриппа.

Напомним, на ферме в поселке Хиагасиоми в Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Из-за этого планируют уничтожить более 11 тысяч кур.

Отметим, 8 декабря Министерство сельского хозяйства Франции заявило о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 на утиной ферме. Она находится на юго-западе страны.