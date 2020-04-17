В Николаевской области горит свалка, на объекте зафиксировали ряд нарушений

В Николаевской области произошел пожар на территории полигона бытовых отходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожар произошел в селе Таборовка Вознесенского района Николаевской области. Огнеборцами установлено, что огонь распространился на общую площадь 7 га.

Как отмечается в 21:00 пожар был локализован. Ликвидация сейчас продолжается, поскольку по периметру есть тлеющие очаги, иногда с открытым горением.

Фото: пожар в Николаевской области (mk.dsns.gov.ru)

Всего с начала тушения привлекалось 13 единиц техники и 41 человек, из которых: 6 автомобилей ГСЧС, от коммунальных предприятий - бульдозер и 3 водовозки, по 1 единице от ГП "Вознесенское лесное хозяйство" и воинской части.

Вместе с тем, в ГСЧС сообщили о ряде нарушений на этом объекте:

нарушение технологического регламента захоронения твердых бытовых отходов (если понятнее, то отходы неравномерно, периодически закладываются в так называемые "пласты", а часто накапливаются в одних и тех же местах, которые являются ближайшими для коммунального транспорта, что их привозит),

территория не огорожена, что в свою очередь, представляет потенциальную угрозу во время пожаров сухой растительности вблизи.

Указано, что руководство полигона должно утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности, в которых установлен порядок обеспечения пожарной безопасности, обязанности и действия работников в случае возникновения пожара и применения первичных средств пожаротушения.

Напомним, из-за большого количества пожаров в Киеве и Киевской области, в частности в Чернобыльской зоне, на улицах столицы образовался смог, из-за которого можно отравиться продуктами горения.