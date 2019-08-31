В Николаевской области должниками являются 67% потребителей газа, - "Николаевгаз Сбыт"

Иллюстративное фото (УНИАН)

Почти 235 тыс. потребителей газа в Николаевской области имеют задолженность

На конец августа 2019 года почти 235 тыс. потребителей газа в Николаевской области имеют задолженность, а это почти 67% от общего количества потребителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Николаевгаз Сбыта".

Как сообщается, на сегодняшний день задолженность за потребленный газ по категории "население" составляет около 365,5 млн. гривен. При этом бытовые потребители накопили долги во время предыдущего отопительного периода и не полностью рассчитываются за него накануне нового.

В 2019 году ООО "Николаевгаз Сбыт" было направлено должникам около 20 тыс. предупреждений о необходимости оплаты задолженности на сумму 72,7 млн. гривен и отправлено 5 тысяч поручений на отключение тем потребителям, которые не оплатили задолженность или не заключили договор реструктуризации согласно направленного предупреждения.

"Чтобы избежать прекращения газоснабжения, настоятельно рекомендуем нашим потребителям вовремя рассчитываться за потребленный природный газ, а в сложных финансовых обстоятельствах, в качестве помощи, обращаться в органы социальной защиты за назначением субсидии. В случае уже существующей задолженности предлагаем заключить договор реструктуризации", - говорит директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко.

Если потребитель вовремя не платит за услуги по газоснабжению согласно Типовому публичному договору и Правилам поставки природного газа, ему направляется предупреждение о наличии задолженности. В течение месяца потребитель должен урегулировать этот вопрос путем оплаты суммы долга, или, если он не имеет возможности сделать это сразу, заключить с ООО "Николаевгаз Сбыт" договор реструктуризации.

Для того, чтобы бытовые потребители избежали отключения от газоснабжения, особенно в преддверии отопительного сезона, им необходимо полностью рассчитаться за потребленный газ, чтобы у "Николаевгаз Сбыта" была возможность рассчитаться за него с НАК "Нафтогаз Украины".

Если же потребитель в течение месяца со дня получения предупреждения не погасил задолженность, ему направляется копия поручения о прекращении газоснабжения, в котором указывается конкретная дата запланированного отключения. Такое же письмо ООО "Николаевгаз Сбыт" направляет газораспределительной компании АО "Николаевгаз", которое в указанные сроки и должно осуществить соответствующие мероприятия по отключению должника.

Отмечается, что все письма отправляются с уведомлением через услуги Укрпочты, и стоимость одного составляет около 30 гривен. Но вместо того, чтобы направлять средства на улучшение обслуживания населения, поставщик природного газа "Николаевгаз Сбыт", к сожалению, тратит эти большие средства на информирование должников об имеющейся задолженности и необходимости ее оплаты.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону Контакт-центра (0512) 70-18-04.

ООО "Николаевгаз Сбыт" - поставщик природного газа по регулируемому тарифу на территории Николаевской области. Годовой объем поставки природного газа компанией составляет около 354 млн. куб. м газа.

ООО "Николаевгаз Сбыт" обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 347 тыс. домовладений Николаевской области, а также 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.