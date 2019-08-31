У Миколаївській області боржниками є 67% споживачів газу, - "Миколаївгаз Збут"

Ілюстративне фото (УНІАН)

Майже 235 тис. споживачів газу в Миколаївській області мають заборгованість

На кінець серпня 2019 року майже 235 тис. споживачів газу в Миколаївській області мають заборгованість, а це майже 67% від загальної кількості споживачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Миколаївгаз Збуту".

Як повідомляється, на сьогоднішній день заборгованість за спожитий газ у категорії "населення" становить близько 365,5 млн. гривень. При цьому побутові споживачі накопичили борги під час попереднього опалювального періоду і не повністю розраховуються за нього напередодні нового.

В 2019 році ТОВ "Миколаївгаз Збут" було направлено боржникам близько 20 тис. попереджень про необхідність оплати заборгованості на суму 72,7 млн. гривень і відправлено 5 тисяч доручень на відключення тим споживачам, які не оплатили заборгованість або не уклали договір реструктуризації згідно направленого попередження.

"Щоб уникнути припинення газопостачання, рекомендуємо нашим споживачам вчасно розраховуватися за спожитий природний газ, а в складних фінансових умовах, в якості допомоги, звертатися до органів соціального захисту за призначенням субсидії. У випадку вже існуючої заборгованості пропонуємо укласти договір реструктуризації", - говорить директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.

Якщо споживач вчасно не платить за послуги з газопостачання відповідно до Типового публічного договору та Правилами постачання природного газу, йому надсилається попередження про наявність заборгованості. Протягом місяця споживач має врегулювати це питання шляхом оплати суми боргу, або, якщо він не має можливості зробити це відразу, укласти з ТОВ "Миколаївгаз Збут" договір реструктуризації.

Для того, щоб побутові споживачі уникли відключення від газопостачання, особливо напередодні опалювального сезону, їм необхідно повністю розрахуватися за спожитий газ, щоб у "Миколаївгаз Збуту" була можливість розрахуватися за нього з НАК "Нафтогаз України".

Якщо ж споживач протягом місяця з дня отримання попередження не погасив заборгованість, йому надсилається копія доручення про припинення газопостачання, в якому вказується конкретна дата запланованого відключення. Такий же лист ТОВ "Миколаївгаз Збут" направляє газорозподільній компанії АТ "Миколаївгаз", яке в зазначені терміни і повинна здійснити відповідні заходи з відключення боржника.

Наголошується, що всі листи надсилаються з повідомленням через послуги Укрпошти, і вартість одного становить близько 30 гривень. Але замість того, щоб спрямовувати кошти на поліпшення обслуговування населення, постачальник природного газу "Миколаївгаз Збут", на жаль, витрачає великі кошти на інформування боржників про наявну заборгованість і необхідності її оплати.

За додатковою інформацією можна звертатися за телефоном Контакт-центру (0512) 70-18-04.

ТОВ "Миколаївгаз Збут" - постачальник природного газу за регульованим тарифом на території Миколаївської області. Річний обсяг постачання природного газу компанією складає близько 354 млн. куб. м газу.

ТОВ "Миколаївгаз Збут" забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області. Клієнтами компанії є понад 347 тис. домоволодінь Миколаївської області, а також 3 тис. підприємств, установ і організацій.