В Николаевской и Херсонской областях оккупанты пополняют запасы, чтобы продолжить наступление
Российские оккупанты восстанавливают боеспособность в Николаевской и Херсонской областях. Планируют активизировать боевые действия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"В Николаевской и Херсонской областях противник продолжает мероприятия по восстановлению боеспособности, пытается пополнить запасы и оборудовать позиции. Очевидно, противник активизирует боевые действия и будет пытаться возобновить наступление с целью выхода на административные границы Херсонской области. Но наши силы готовят адекватный ответ", - пишет пресс-служба.
В течение ночи оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ и населенным пунктам. Обстреливали из танков и артиллерии. В результате атаки были разрушены объекты инфраструктуры Кировоградской и Николаевской областей.
Потери врага за минувшую ночь:
- 14 боевого состава;
- 4 единицы техники.
"Несмотря на пребывание в акватории Черного моря группировка российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами, уровень угрозы ракетных ударов остается высоким", - добавляет пресс-служба.
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