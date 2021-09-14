Николаевский судья блокирует расследование дела о мошенничестве "Стоп шлам", - адвокат  

По версии следствия, "Стоп шлам" подала иск о взыскании морального вреда с НГЗ от имени почти 1300 якобы членов их организации. Позже выяснилось, что личные данные людей использовали без их ведома, в организацию они не вступали и об иске ничего не знают.

Кроме того, эксперты-психологи, исследование которых стало основным доказательством в суде, не встречались ни с одним из условных потерпевших. Но это не помешало Заводскому районному суду Николаева принять решение в пользу "Стоп шлама", добавляет адвокат.

Также следователь обратился в суд Николаева за получением временного доступа к документам экспертного учреждения, самой общественной организации, налоговой, ассоциации психологов, материалов гражданского судебного дела в рамках обычных процедур при расследовании. Но судья Губницкий отказал во всех ходатайствах.

"Включилась круговая порука. Это еще раз подтверждает, что правоохранительные органы на верном пути. Ведь ничего необычного или лишнего следователь не спрашивал. Стандартный набор: заключение экспертов, договоры, квитанции об оплате и тому подобное. Все это необходимо, чтобы убедиться в том, что все изложенное в нашем заявлении является правдой и "Стоп шлам - это звено мошеннической схемы по завладению средствами завода", - заявил адвокат Владимир Ващенко, кпредсавляющий интересы НГЗ.

