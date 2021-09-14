Николаевский судья блокирует расследование дела о мошенничестве "Стоп шлам", - адвокат  

Судья Ленинского районного суда г. Николаева Дмитрий Губницкий отказал в шести ходатайствах следователя полиции по делу о мошенничестве общественной организации "Стоп шлам", которая пытается получить 9,2 млрд грн с Николаевского глиноземного завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий адвоката НГЗ Владимира Ващенко.
По версии следствия, "Стоп шлам" подала иск о взыскании морального вреда с НГЗ от имени почти 1300 якобы членов их организации. Позже выяснилось, что личные данные людей использовали без их ведома, в организацию они не вступали и об иске ничего не знают.
Кроме того, эксперты-психологи, исследование которых стало основным доказательством в суде, не встречались ни с одним из условных потерпевших. Но это не помешало Заводскому районному суду Николаева принять решение в пользу "Стоп шлама", добавляет адвокат.
Также следователь обратился в суд Николаева за получением временного доступа к документам экспертного учреждения, самой общественной организации, налоговой, ассоциации психологов, материалов гражданского судебного дела в рамках обычных процедур при расследовании. Но судья Губницкий отказал во всех ходатайствах.
"Включилась круговая порука. Это еще раз подтверждает, что правоохранительные органы на верном пути. Ведь ничего необычного или лишнего следователь не спрашивал. Стандартный набор: заключение экспертов, договоры, квитанции об оплате и тому подобное. Все это необходимо, чтобы убедиться в том, что все изложенное в нашем заявлении является правдой и "Стоп шлам - это звено мошеннической схемы по завладению средствами завода", - заявил адвокат Владимир Ващенко, кпредсавляющий интересы НГЗ.
Напомним, ранее Дмитрий Губницкий работал помощником судьи Сергея Щербины, который сейчас возглавляет Заводской суд Николаева. Именно этот суд и вынес решение в пользу ОО "Стоп шлам".
Сейчас по данному факту проводит расследование НАБУ, поскольку судья Ирина Боброва приняла к рассмотрению иск и вынесла решение без уплаты судебного сбора со стороны "Стоп шлама".
Также судья Губницкий известен тем, что отпустил подозреваемого в смертельном ДТП на свободу - под личное обязательство. В декабре 2019 года Виктор Лобанов за рулем Lexus выехал на встречную полосу и врезался в такси. Водитель такси и его пассажир погибли на месте. У обоих погибших остались семьи с малолетними детьми.