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Николаевская область снова под обстрелами: за сутки ранения получили 16 человек

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Николаев, Воскресенье 19 июня 2022 12:15
Николаевская область снова под обстрелами: за сутки ранения получили 16 человек Фото: за сутки в Николаевской области ранения получили 16 человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия продолжает бить по Николаеву и области. За минувшие сутки ранения получили 16 местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

Вчера российские оккупанты дважды ударили по Николаеву. Также под обстрелами оказались Березнегуватская, Куцурубская, Галицинивская и Первомайская общины.

В результате действий врага ранения получили 16 человек, среди пострадавших детей нет. Всего в больницах Николаевской области находятся 297 пациентов, пострадавших во время обстрелов. Еще 55 человек получили помощь амбулаторно.

Напомним, 17 июня российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего ранения получили 20 человек.

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Николаев Николаевская область Война России против Украины
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