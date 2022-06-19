Николаевская область снова под обстрелами: за сутки ранения получили 16 человек
Российская армия продолжает бить по Николаеву и области. За минувшие сутки ранения получили 16 местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.
Вчера российские оккупанты дважды ударили по Николаеву. Также под обстрелами оказались Березнегуватская, Куцурубская, Галицинивская и Первомайская общины.
В результате действий врага ранения получили 16 человек, среди пострадавших детей нет. Всего в больницах Николаевской области находятся 297 пациентов, пострадавших во время обстрелов. Еще 55 человек получили помощь амбулаторно.
Напомним, 17 июня российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего ранения получили 20 человек.
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