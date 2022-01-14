"Николаевгаз": заключение договора на техобслуживание сетей гарантирует безопасность

В компании отметили, что основной причиной утечек газа является несоблюдение правил безопасности при использовании газового оборудования, их самовольная замена или установка, а также - неудовлетворительное техническое состояние внутридомовых газовых сетей.

"Чтобы уберечь себя от угрозы утечек газа и возникновения аварийных ситуаций, необходимо своевременно проводить техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. К тому же этого требует украинское законодательство – Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах", приказы Минэнерго и Кодекс газораспределительных систем", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству Украины, ответственным за состояние внутридомовых систем является владелец домовладения, управляющий или балансодержатель многоквартирного дома. Он должен позаботиться о безопасности, заключив договор на проведение технического обслуживания внутридомовых газовых сетей.

"В соответствии с постановлением НКРЭКУ от 30 сентября 2015 года, с 1 мая 2019 года техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей в многоквартирном доме осуществляется на условиях договора, заключенного между совладельцами/лицом, уполномоченным на это совладельцами, и субъектом, имеющим право на выполнение таких работ", - говорится в сообщении.

Условия для технического обслуживания обеспечиваются собственником (балансодержателем и/или арендатором) в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

АО "Николаевгаз" предоставляет услугу технического обслуживания сетей на договорной основе. И каждый потребитель может обратиться в газораспределительную компанию и заключить соответствующий договор.

"Для наших клиентов услуга по техническому обслуживанию сетей – это гарантия безопасного газоснабжения на круглый год. В прошлом году с нами заключили договоры около 3,7 тысяч наших клиентов", – говорит технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

Заключив договор на техническое обслуживание газовых сетей с АО "Николаевгаз", клиент получает услугу, включающую:

обследование газовой сети на предмет утечек газа от ввода в дом (квартиру) к газовым приборам;

приборный контроль плотности соединений газопроводов;

проверка герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции здания;

проверка работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах;

устранение утечек на муфтовых соединениях;

техническое обслуживание газового оборудования.

Следует отметить, что в стоимость договора не включен ремонт сетей и приборов учета.

"Для заключения договора необходимо обратиться в Клиентское пространство 104.ua с соответствующим заявлением. Контракт заключается на год. Его стоимость рассчитывается индивидуально исходя из протяженности газопроводов, количества и типа приборов и т.д", - говорится в сообщении.