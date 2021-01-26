"Николаевгаз": тарифные убытки компании за 2020 год составили почти 104 млн гривен

Резкий рост цен на газ, который АО "Николаевгаз" покупает для технологических потребностей за тарифные средства, привел к получению убытков по итогам 2020 года. С начала этого года рост цен на газ ускорился, поэтому новые тарифы также не покрывают всех обоснованных расходов Оператора ГРМ.

Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза".

"АО "Николаевгаз" около 46% от полученных тарифных средств направляет на закупку объемов газа для технологических нужд. В течение второго полугодия 2020 года цена на газ выросла на 54%. В то время как в прошлогоднем тарифе на распределение его стоимость была на треть ниже. За счет существенной разницы в цене газа и стоимостью газа, заложенной в тарифе АО "Николаевгаз" компания по итогам 2020 года получила убытки в сумме почти 104 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, аналогичная ситуация сложилась и с тарифами на распределение, установленными на 2021 год. В связи с резким подорожанием природного газа на рынке в начале года, действующий с 1 января 2021 года тариф на распределение уже не покрывает всех экономически обоснованных расходов на приобретение технологического газа для АО "Николаевгаз".

Также в "Николаевгазе" сообщили, что в тарифе на распределение на 2021 год стоимость технологического газа установлена ​​на уровне 5800 гривен за тысячу куб. м. По результатам же торгов на европейском хабе TTF стоимость январского газа уже составляла 9650 гривен за тысячу куб. м. АО "Николаевгаз" не смогло приобрести газ на украинской энергетической бирже. Компания дважды, 29 и 30 декабря 2020 года, объявляла торги с целью закупки технологического газа, но так и не смогла приобрести ресурс за предусмотренные в тарифе средства.

"В тексте Меморандума с МВФ, который подписан президентом и премьер-министром, указано, что тарифы на распределение должны покрывать все расходы операторов ГРМ. Последствиями невыполнения Меморандума с МВФ станут рост рисков дестабилизации газоснабжения потребителей области, разбалансировки на уровне операторов ГРМ и доведение предприятий отрасли к дефолту уже в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.