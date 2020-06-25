"Николаевгаз Сбыт": 88% участников акции "Твоя энергонезависимость" оставили средства для дальнейших расчетов

По состоянию на 15 июня 88% участников акции "Твоя энергонезависимость" (1010 потребителей) решили использовать остатки своих акционных средств в размере 3,398 млн гривен для текущей и последующей оплаты за природный газ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Участниками акции "Твоя энергонезависимость", которая проводилась в период с сентября 2019 года по март 2020 года НАК "Нафтогаз Украины", стали 1358 потребителей природного газа Николаевской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из-за теплых погодных условий и снижения в отопительный сезон цены на газ ниже акционной, не все потребители исчерпали свой запас голубого топлива. Поэтому начиная с 20 апреля 2020 года в Личном кабинете на веб-сайте 104.ua стал доступен функционал, который позволяет либо вернуть эти средства, либо направить на оплату текущего и будущего потребления.

"Если потребитель не использовал акционные средства и хочет направить их на оплату текущего и будущего потребления, ему достаточно просто оформить заявку в Личном кабинете. Для получения остатка средств на банковский счет потребителю необходимо направить заявление установленного образца на почтовый адрес: г. Николаев, ул. 7 Слободская, 70 В/1 или на электронный адрес компании contact@mkgaszbut.104.ua. Экземпляр заявления размещен на официальном сайте нашей компании. После получения заявления мы сможем оперативно вернуть средства", - рассказывает директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Дмитрий Маслов.

По словам пресс-службы, проверить информацию о возврате средств можно в любой момент в Личном кабинете на сайте 104.ua.

"По состоянию на 15 июня 73 клиента еще не определились с остатком средств на акционном счете. Поэтому компания призывает участников акции как можно скорее определиться с тем, куда они хотят направить эти деньги - вернуть на банковский счет или оставить на лицевом счете в счет оплаты текущего или будущего потребления", - говорится в сообщении.