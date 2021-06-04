"Николаевгаз" полностью выполнил условия анбандлинга

АО "Николаевгаз" вышло из основателей компании-поставщика ООО "Николаевгаз Сбыт". Таким образом были выполнены все условия анбандлинга согласно Директиве 2009/73/ЕС. Предварительно было завершено разделение юридической, информационной и учетной деятельности, которые получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества в 2020 году.

"Выход из состава учредителей, то есть полное разделение собственности – является высшим уровнем анбандлинга. Если в Евросоюзе при разделении операторов ГРМ и компаний-поставщиков допускается сохранение миноритарных пакетов акций, то АО "Николаевгаз" провел более жесткое соблюдение норм европейского законодательства при проведении процесса анбандлинга в Украине. Таким образом, обеспечено отсутствие какого-либо влияния на принятие решений и операционную работу компаний-поставщиков в соответствии с антимонопольными нормами ЕС", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, компания последовательно, начиная с июля 2015 года, реализовала все этапы анбандлинга, с соблюдением сроков и процедур, предусмотренных Законом Украины "О рынке природного газа", а также в соответствии с нормами Директивы 2009/73/ЕС в рамках Третьего энергетического пакета:

юридическое разделение, создание независимой компании-поставщика;

функциональное разделение, обеспеченное как за счет разделения управления, так и независимой работы руководства;

разделение учетной деятельности, с обеспечением полной независимости и публичного контроля, как за счет публикаций на сайте АО "Николаевгаз", так и ежегодного аудита финансовой отчетности оператора ГРМ;

информационное разделение: от использования территориально обособленных офисов, запрета на совмещение деятельности, до подписания соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности;

разделение идентичности компаний с использованием отдельных брендов, маркетинговой политики.

"В полном соответствии с нормами Третьего энергетического пакета, положений Директивы 2009/73/ЕС и Закона Украины "О рынке природного газа", оператор ГРМ ежегодно отчитывается в Программе соответствия о статусе анбандлинга. Осуществляет отчет специально уполномоченное лицо - комплаенс офицер, назначение которого согласовывает НКРЭКУ", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что все проведенные действия по анбандлингу АО "Николаевгаз", наряду с другими операторами ГРМ, получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества - в отчете этой организации 2020 года, статус имплементации процесса анбандлинга в Украине оценен в 90%.