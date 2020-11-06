"Николаевгаз" подписал почти 250 тыс. актов балансовой принадлежности газопроводов

Газовая труба (kmu.gov.ua)

На данный момент АО "Николаевгаз" подписало уже почти 250 тысяч актов балансового разграничения сетей: около 150 тысяч в Николаевском отделении, 39 тысяч в Баштанском и более 57 тысяч в Вознесенском.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Основой для подписания таких договоров в дальнейшем являются акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Это требование законодательства на государственном уровне", - говорится в сообщении.

Начиная с прошлого года "Николаевгаз" постоянно проводит информирование потребителей газа, управляющих компаний, органов местного самоуправления и дает разъяснения о необходимости подписания актов, как того требует действующее законодательство.

"После проведения ремонтных работ мы не имеем права восстановить газоснабжение на дом без наличия соответствующего акта разграничения. В большинстве случаев акты подписываются параллельно с выполнением ремонтных работ, и газоснабжения восстанавливается в течение нескольких дней. Но, к сожалению, есть единичные случаи, когда некоторые балансодержатели или представители управляющих компаний пытаются уйти от ответственности за состояние сетей в доме. Тем самым они, в первую очередь, пренебрегают безопасностью жителей своих домов и, кроме того, задерживают работы по восстановлению распределения газа", - рассказывает главный инженер АО "Николаевгаз" Алексей Рубский.

В пресс-службе напомнили, что еще в прошлом году услуга по обслуживанию внутридомовых газовых сетей стала рыночной. Теперь владельцы и балансодержатели могут самостоятельно выбрать себе лицензированную компанию, которая будет осуществлять обслуживание газовых приборов и сетей системы газоснабжения дома.

"С 2019 года ответственность за состояние газовых сетей внутри зданий возложена на владельцев, ОСМД или управляющих домами. Это предусмотрено рядом законодательных и нормативно-правовых актов, а именно: Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", Приказами Минэнерго №250 от 10 мая 2018г. и №190 от 27 июля 2018г., Правилами безопасности систем газоснабжения и Кодексом газораспределительных систем", - говорится в сообщении.

В компании еще раз напоминают, что оплата за доставку газа не предусматривает технического обслуживания внутридомовых газовых систем. Средства, оплаченные за распределение газа, "Николаевгаз" направляет на работу аварийно-диспетчерской службы "104", содержание внешних газораспределительных сетей и сооружений на них по всей Николаевской области, модернизацию, капитальные и текущие ремонты, поддержание надлежащего давления в газораспределительной системе.