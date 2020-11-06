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"Миколаївгаз" підписав майже 250 тис. актів балансової належності газопроводів

Миколаїв, П'ятниця 06 листопада 2020 15:06
"Миколаївгаз" підписав майже 250 тис. актів балансової належності газопроводів
Газова труба (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

На даний момент АТ "Миколаївгаз" підписало вже майже 250 тисяч актів балансового розмежування мереж: близько 150 тисяч у Миколаївському відділенні, 39 тисяч в Баштанському і більше 57 тисяч у Вознесенському.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Основою для підписання таких договорів надалі є акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін. Це вимога законодавства на державному рівні", - йдеться в повідомленні.

Починаючи з минулого року "Миколаївгаз" постійно проводить інформування споживачів газу, керуючих компаній, органів місцевого самоврядування та надає роз'яснення про необхідність підписання актів, як того вимагає чинне законодавство.

"Після проведення ремонтних робіт ми не маємо права відновити газопостачання на будинок без наявності відповідного акта розмежування. У більшості випадків акти підписуються паралельно з виконанням ремонтних робіт, і газопостачання відновлюється протягом декількох днів. Але, на жаль, є поодинокі випадки, коли деякі балансоутримувачі або представники керуючих компаній намагаються піти від відповідальності за стан мереж у будинку. Тим самим вони, в першу чергу, нехтують безпекою мешканців своїх будинків і, крім того, затримують роботи по відновленню розподілу газу", - розповідає головний інженер АТ "Миколаївгаз" Олексій Рубський.

У прес-службі нагадали, що ще в минулому році послуга з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж стала ринковою. Тепер власники і балансоутримувачі можуть самостійно вибрати собі ліцензовану компанію, яка буде здійснювати обслуговування газових приладів і мереж системи газопостачання будинку.

"З 2019 року відповідальність за стан газових мереж всередині будівель покладено на власників, ОСББ, чи управляючих будинками. Це передбачено рядом законодавчих та нормативно-правових актів, а саме: Законом України "Про житлово-комунальні послуги", Наказами Міненерго №250 від 10 травня 2018г. і №190 від 27 липня 2018г., Правилами безпеки систем газопостачання і Кодексом газорозподільних систем", - йдеться в повідомленні.

В компанії ще раз нагадують, що оплата за доставку газу не передбачає технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Кошти, сплачені за розподіл газу, "Миколаївгаз" направляє на роботу аварійно-диспетчерської служби "104", зміст зовнішніх газорозподільних мереж і споруд на них по всій Миколаївській області, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску у газорозподільній системі.

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