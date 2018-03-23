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Интервью

"Николаевгаз" планирует направить около 60 млн гривен на развитие газораспределительных сетей

НовостиЭнергетика    23.03.2018 - 15:58
Фото: газовая труба (kmu.gov.ua)
Фото: газовая труба (kmu.gov.ua)

Больше всего средств предлагается направить на ремонт, реконструкцию и модернизацию газовых сетей и объектов на них

В ПАО "Николаевгаз" состоялись открытые слушания Плана развития газораспределительной системы Николаевской области. Компания предлагает в 2018 году вложить в ее развитие около 60 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Больше всего средств предлагается направить на ремонт, реконструкцию и модернизацию газовых сетей и объектов на них. На эти работы ПАО "Николаевгаз" планирует выделить 25,2 млн гривен.

"Проведя глубокий анализ, специалисты компании рассчитали размер инвестирования, необходимый для развития и модернизации существующей системы, чтобы обеспечить безаварийное и бесперебойное газоснабжение всем жителям Николаевской области", - резюмирует руководитель проектов и программ сектора инвестиций ПАО "Николаевгаз" Николай Дзюбан.

Кроме того, существует насущная потребность в создании обменного фонда счетчиков. За его отсутствие компания не имеет возможности заменять приборы учета потребителей в случае проведения поверки или их выхода из строя на период ремонта. Реализация программы бесплатного установления потребителям бытовых счетчиков на исполнение Закона "Об обеспечении коммерческого учета газа" также требует финансирования. В целом на реализацию этих задач компании нужно 14,6 млн гривен.

По подсчетам специалистов, обновление автотранспорта ПАО "Николаевгаз" требует вложений в размере около 12 млн гривен. 27 машин марок ЗИЛ, ГАЗ и УАЗ, которыми пользуются службы сетей, электрохимзащиты и метрологии, и эксплуатируются уже более 25 лет. Замена на новые авто значительно сократила бы расходы на топливо и техническое обслуживание транспорта.

На мероприятии присутствовали представители местной власти. Во время обсуждения специалисты компании предоставили детальное обоснование необходимого финансирования деятельности ПАО "Николаевгаз" на 2018 год.

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Теги публикации: Николаев, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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