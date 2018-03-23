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"Миколаївгаз" планує направити близько 60 млн гривень на розвиток газорозподільних мереж

НовиниЕнергетика    23.03.2018 - 15:58
Фото: газова труба (kmu.gov.ua)
Фото: газова труба (kmu.gov.ua)

Найбільше коштів пропонується направити на ремонт, реконструкцію та модернізацію газових мереж та об’єктів на них

У ПАТ "Миколаївгаз" відбулися відкриті слухання Плану розвитку газорозподільної системи Миколаївської області. Компанія пропонує в 2018 році вкласти в її розвиток близько 60 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільше коштів пропонується направити на ремонт, реконструкцію та модернізацію газових мереж та об’єктів на них. На ці роботи ПАТ "Миколаївгаз" планує виділити 25,2 млн гривень.

"Провівши глибокий аналіз, спеціалісти компанії розрахували розмір інвестування, необхідний для розвитку та модернізації існуючої системи, аби забезпечити безаварійне і безперебійне газопостачання усім мешканцям Миколаївської області", - резюмує керівник проектів та програм сектору інвестицій ПАТ "Миколаївгаз" Микола Дзюбан.

Крім того існує нагальна потреба у створенні обмінного фонду лічильників. Через його відсутність компанія не має можливості замінювати прилади обліку споживачів у разі проведення повірки або їх виходу з ладу на період ремонту. Реалізація програми безкоштовного встановлення споживачам побутових лічильників на виконання Закону "Про забезпечення комерційного обліку газу" також потребує фінансування.  Загалом на реалізацію цих завдань компанії потрібно 14,6 млн гривень.

За підрахунками фахівців, оновлення автотранспорту ПАТ "Миколаївгаз" потребує вкладень у розмірі близько 12 млн гривень. 27 машин марок ЗІЛ, ГАЗ та УАЗ, якими користуються служби мереж, електрохімзахисту і метрології, та експлуатуються вже понад 25 років. Заміна на нові авто значно скоротила би витрати на пальне і технічне обслуговування транспорту.

На заході були присутні представники місцевої влади. Під час обговорення фахівці компанії надали детальне обґрунтування необхідного фінансування діяльності ПАТ "Миколаївгаз" на 2018 рік.

ПАТ "Рівнегаз" завершило 2017 рік зі збитком в розмірі 55,3 млн гривень У 2017 році "Криворіжгаз" приєднав до газових мереж 32 нових об'єктів
Теги публікації: Миколаїв, газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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