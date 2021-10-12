"Николаевгаз": газовая система области готова к новому отопительному сезону

АО "Николаевгаз" завершил подготовку к отопительному сезону. Для бесперебойной доставки газа во время осенне-зимнего периода, газовики провели модернизацию и редизайн сетей, осуществили замену и ремонт газового оборудования.

"В рамках выполнения инвестиционной программы, специалисты "Николаевгаза" заменили в Николаевской области 22 устаревших ШГРП на новые современные шкафные производства РГК Production. Также проведена реконструкция 319 домовых регуляторов давления газа (КДРД) и ремонт и замена более 10 км газопроводов в Витовском, Снигиревском, Новоодесском и Врадиевском районах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что кроме выполнения Инвестиционной программы, АО "Николаевгаз" реализует и другие проекты. Так, компания осуществила реконструкцию и обновление газовой системы "Теплокоммунэнерго". Проведена реконструкция узлов учета газа с прокладкой внутреннего газопровода высокого давления к газоиспользующему оборудованию (котлам).

"Объем работ и их финансирование ежегодно растут из-за постепенного износа сетей. Осуществление наиболее сложных работ, требующих временного прекращения распределения газа, компания всегда планирует на лето. Мы благодарны нашим клиентам за понимание, ведь от этих работ зависит бесперебойное и безаварийное газоснабжение, что особенно важно именно в отопительный период", - говорит директор по капитальному строительству Светлана Симчич.

Всего в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети Николаевской области составляют около 60 млн гривен.

"Инвестиционная программа утверждается, исходя из принципов долгосрочной стратегии компании, а все мероприятия направлены на повышение надежности и безопасности эксплуатации газораспределительной системы области", - говорится в сообщении.