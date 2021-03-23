"Николаевгаз": долг потребителей за распределение достиг 40 млн гривен

В марте долг бытовых потребителей Николаевской области за распределение природного газа составил 42,5 млн гривен. АО "Николаевгаз" подчеркивает необходимость своевременной оплаты, которая позволяет предприятию обеспечить безаварийное и бесперебойное газоснабжение в регионе.

"Газораспределительная компания с пониманием относится к клиентам, которые не имеют возможности оплатить услугу по распределению. В таком случае призывает обращаться в 104.uа Клиентское пространство с заявлением о реструктуризации долга", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, если потребитель будет накапливать долги, "Николаевгаз" будет вынужден обращаться в суд для взыскания задолженности. В случае неоплаты должник может потерять субсидию, а после окончания карантина будет отключен от газоснабжения.

"Введенный правительством мораторий на начисление пени, штрафов и отключения газа из-за задолженности во время карантина некоторые потребители восприняли как возможность вообще не платить за доставку газа. В этом году мы уже отправили около 40 тысяч предупреждений о наличии задолженности и необходимости ее погасить. Если потребители не решат этот вопрос в ближайшее время, компании придется взымать накопленные долги через суд", - сообщил коммерческий директор АО "Николаевгаз" Виталий Нестеренко.

В пресс-службе отметили, что долг клиентов за полученные услуги по распределению газа является причиной значительных финансовых трудностей, которые сейчас переживает предприятие.

"Ведь плата потребителей за распределение газа - основной источник финансирования работы АО "Николаевгаз". Из этих средств выплачивается зарплата работникам, реализуется инвестиционная программа, закупаются производственные материалы, техническое оборудование, инструментарий, содержится аварийная служба 104 и многое другое", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выросла задолженность за распределение газа и со стороны теплоснабжающих предприятий. В 2021 год ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" вошло с долгом в 24 млн гривен, а Николаевская ТЭЦ - 11 млн гривен. АО "Николаевгаз" неоднократно обращалось к органам местной власти с просьбой способствовать выходу из ситуации, но до сих пор вопрос не решен. По подсчетам компании, если тенденция по накоплению долгов сохранится, общий дефицит средств на конец года составит более 120 млн гривен.

"Компания уже испытывает трудности, связанные с текучестью кадров. Если большинство высококвалифицированных специалистов уволятся, газовую систему станет некому обслуживать. А это работы повышенной опасности, требующие глубоких знаний, высокого профессионализма, большого опыта и совершенных навыков. В сложившейся ситуации с долгами могут быть очень негативные последствия, т.к. два постулата "Николаевгаза" - безаварийное и бесперебойное газоснабжение - находятся под угрозой, как и начало следующего отопительного сезона", - рассказывает главный инженер АО "Николаевгаз" Алексей Рубский.