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"Николаевгаз": 65% клиентов задолжали за услугу по распределению

Автор: Мария Тарарыева

По состоянию на 10 декабря 2021 года только 35% клиентов АО "Николаевгаз" своевременно оплатили за услугу по распределению газа. На начало декабря общая сумма долга бытовых потребителей перед компанией составляет 53 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза".

В компании отмечают, что своевременная плата за распределение газа – это гарантия безаварийного и бесперебойного газоснабжения. Ведь за счет тарифных средств финансируется работа аварийно-диспетчерской службы 104, осуществляется модернизация, капитальный ремонт газопроводов, обслуживание и замена устаревшего газорегулирующего оборудования, содержание и обслуживание сетей и многое другое. Поэтому очень важно, чтобы оплата за распределение газа производилась потребителями вовремя.

"Мы благодарны всем, кто вовремя рассчитывается за услугу по распределению газа. И именно поэтому к новогодним праздникам мы сделали акцию для наших клиентов "Новогодняя карусель подарков". Среди тех потребителей, которые полностью рассчитаются за распределение газа до конца года, будет проведен розыгрыш ценных призов", – рассказывает коммерческий директор АО "Николаевгаз" Виталий Нестеренко.

АО "Николаевгаз" призывает своих клиентов своевременно рассчитываться за предоставленные услуги – ежемесячно до 20 числа.

"В свою очередь компания позаботится о надлежащем состоянии сетей и распределению газа к каждому потребителю 24/7. Напоминаем, что быстро и удобно можно оплатить распределение газа онлайн через Личный кабинет на сайте 104.ua или через обновленное Мобильное приложение 104.ua", - говорится в сообщении.

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НиколаевГаз