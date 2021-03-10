"Николаевгаз": в 2020 году в Клиентское пространство обратилось более 21 тысячи потребителей

В прошлом году в 104.ua Клиентское пространство Николаевской области обратилось 21,4 тысяч клиентов. Больше всего обращений касалось вопросов лицевых счетов и газификации.

Зарегистрировано 360 заявлений на присоединение к системе газоснабжения и прокладывание внутренних сетей, 600 заявлений на реконструкцию, 390 - на изготовление проектной документации и более 800 - на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

"Газораспределительная компания АО "Николаевгаз" - безоговорочный лидер в предоставлении лицензированных услуг по газификации и техническому обслуживанию сетей. Опыт специалистов в сочетании с новейшими технологиями позволяют выполнять работы любого уровня сложности. Наши клиенты могут получить до 40 различных услуг: заказать ремонт, установку или замену газового оборудования, счетчика, изготовление технических условий, проектной документации, заключить договор на техническое обслуживание внутридомовых сетей, получить услугу по присоединению к газовым сетям и многое другое. Мы создаем сервисную модель, которая ориентируется на потребности наших клиентов. Сервис должен говорить сам за себя", - говорит начальник Николаевского управления клиентского сервиса Юлия Давидчук.

По словам пресс-службы, 104.ua Клиентское пространство - универсальная точка взаимодействия потребителей газа с АО "Николаевгаз". В составе Николаевского управления области функционирует три больших отделения: Николаевское, Баштанское, Вознесенское. Кроме того, почти в каждом районе области есть клиентские пространства по обслуживанию клиентов.

"Сейчас компания осуществляет обучение и переподготовку специалистов по обслуживанию клиентов, а также специалистов технических направлений. Совершенствуются процессы обмена информацией между подразделениями, что поможет ускорить и упростить процессы предоставления услуг", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что Клиентское пространство внедряет новую услугу - продажа газового оборудования.

"Котлы, водонагреватели, счетчики, модемы, сигнализаторы - все необходимое для комфорта и уюта в домах потребителей. Экспертную консультацию по подбору оборудования клиентам предоставляют персональные менеджеры, контролируют процесс установки приборов и получения гарантии от сертифицированных производителей газового оборудования", - говорится в сообщении.