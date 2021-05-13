"Николаевгаз": 140 тысяч клиентов пользуются Личным кабинетом

"Онлайн-сервис открывает клиентам множество возможностей. На сайте можно ознакомиться с балансом и историей начислений за газ и его распределение (доставку), узнать сумму долга или переплаты, проанализировать потребление газа за год в разрезе месяцев, передать показания счетчика и сразу оплатить", - говорится в сообщении.

Кроме того, доступна услуга обратной связи с оператором, который готов проконсультировать по любому газовому вопросу.

"В этом году мы обновили интерфейс личного кабинета, расширив его возможности. Теперь, пользователь может присоединить к своему аккаунту до 25 лицевых счетов и таким образом позаботиться о своих близких и родных, которые живут отдаленно", - рассказывает начальник Николаевского управления клиентского сервиса ООО "104.ua" Юлия Давидчук.

По словам пресс-службы, "Николаевгаз" постоянно расширяет для своих клиентов возможности цифрового взаимодействия с компанией. Так был создан ряд дополнительных онлайн-сервисов, которые дублируют основные функции личного кабинета, позволяя при этом пользоваться любым удобным девайсом - компьютером, планшетом или смартфоном. Это мобильные приложения 104 Mobile и 104 Mobile Light, а также чат-боты 7104ua в Вайбер и Телеграмм.

Также в пресс-службе отметили, что Вайбер-бот является вторым по популярности сервисом. Им пользуются уже почти 37,5 тысяч потребителей газа Николаевщины. Его особенностью является возможность передавать показания счетчика с помощью фото. Такой способ делает невозможным допущение ошибок при наборе цифр вручную и гарантирует точность в начислениях за потребленный газ.

"Платформа 104.ua и дополнительные онлайн-сервисы предлагают клиентам "Николаевгаза" простые универсальные решения. Передача показаний счетчика или расчеты за газ и его доставку удобны, независимо от местонахождения клиента", - говорится в сообщении.