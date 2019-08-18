В Николаеве задержали скандального блогера

В Николаеве задержали блогера из Бердичева Артура Сороченко, который ранее на камеру избил участника антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

В полиции сообщили, что задержали мужчину за хулиганские действия, который скрывался в Николаеве от хмельницких правоохранителей. Также сообщается, что блогер имеет уголовные прозвища "Малыш" и "Турик" и ранее был судим за кражу и незаконное владение оружием.

В частности, ему инкриминируют избиение ветерана АТО, видео которого на этой неделе распространялось в интернете. По данным николаевского издания Преступности.НЕТ речь идет о блогере Артуре Сороченко. После того, как история с избиением участника АТО приобрела общественный резонанс, его объявили в розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что блогер избил ветерана АТО после слов о том, что Российская Федерация воюет против Украины на Донбассе. На опубликованном видео перед дракой Сороченко вступил в спор с ветераном и заявил, что РФ не нападала на Украину.

Позже сообщалось, что скандального блогера объявили в розыск.